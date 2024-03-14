Возможная любовница принца Уильяма и бывшая подруга Кейт: что о ней известно и как она выглядит

Британские таблоиды назвали имя возможной любовницы принца Уильяма.

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Роуз была близкой подругой Кейт Миддлтон / Коллаж Главред, фото Instagram/houghton_hall

Западные СМИ перебирают одно имя - Роуз Хэнбери и связывают его с принцем Уильямом.

В частности, имя Хэнбери снова оказалось в центре внимания после монолога Стивена Колберта в "Позднем шоу", пишет Etonline.

На фоне продолжающегося восстановления Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости в январе и ее скандала с фотошопом, вызвавшего множество спекуляций, теперь в заголовках доминирует еще одна дискуссия с участием принца Уильяма и одной из бывших близких подруг Кейт, Роуз Хэнбери.

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Имя Хэнбери и слухи о предполагаемом романе с Уильямом снова оказались в центре внимания после того, как Стивен Колберт посвятил этой теме около трех минут во время своего монолога в программе "Позднего шоу". В иронической форме Кольбер сказал, что у него есть тревожные новости о королевской семье Англии.

"Теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа и будущего короля Англии Уильяма", — невозмутимо произнес Кольбер.

Позже он добавил: "Итак, я думаю, мы все знаем, кто эта предполагаемая другая женщина — скажите это вместе со мной — маркиза Чолмондели… с 2019 года ходят слухи о романе между Уильямом и Хэнбери". По сообщениям таблоидов, когда Кейт предполагала, что уличила принца, он отшутился, сказав, что в этом нет ничего страшного. "Ха-ха" — всегда хороший ответ, когда твоя жена обвиняет тебя в измене", - шутил ведущий.

Кто такая Роуз Хэнбери?

Роуз 39 лет, она бывшая модель. Официально она Сара Роуз Чолмондели, маркиза Чолмондели. У нее и ее мужа Дэвида, 7-го маркиза Чолмондели, трое детей - 15-летние близнецы Александр Хью Джордж Чолмондели, граф Роксэвидж; лорд Оливер Тимоти Джордж Чолмондели; и их 8-летняя дочь Леди Айрис Марина Алин Чолмондели.

Роуз когда-то занимала должность исследователя у Майкла Эндрю Гоува, члена парламента и нынешнего государственного секретаря по вопросам жилищного строительства и сообществ. По данным The Independent, сейчас Роуз управляет имуществом мужа.

Пара познакомилась в Италии в 2003 году и через шесть лет обручилась. Они поженились на частной церемонии в ратуше Челси в Лондоне в 2009 году.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Долгая королевская связь

Говорят, что семья Роуз имеет давнюю историю с британской королевской семьей. По сообщениям, ее бабушка, леди Элизабет Ламбарт, была одной из подружек невесты королевы Елизаветы II, когда она вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского, в 1947 году.

На фото - муж Роуз

Они бывшие соседи

Уильям и Кейт когда-то были соседями Роуз и Дэвида. Роуз редко дает интервью, но в интервью English Home в 2023 году ее попросили описать свой дом.

Роуз сказала, что ей нужно было приспособиться к огромному дому, когда она впервые переехала в него в 2009 году.

"Поначалу переезд куда-либо кажется неловким, и мне потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться и почувствовать себя как дома", - сказала она. "Мы используем первый этаж, а также второй и третий этажи, где расположены спальни. Первый этаж в основном занимают парадные залы. Я не знаю, сколько всего у нас комнат", - говорила она.

Связь с принцем

Обвинения в романе между будущим королем Англии и Роуз впервые появились в апреле 2019 года, после того как британский таблоид впервые спровоцировал слухи о предполагаемой ссоре между Роуз и Кейт. Примерно в то же время во время прогулки было замечено, что Кейт холодно отдернула плечо, когда к нему прикоснулся принц Уильям.

Впрочем, Роуз присутствовала на коронации короля Чарльза в начале мая прошлого года, хотя не было никаких фотографий ее с Кейт.

"К сожалению, если слуху предоставить возможность делать свое дело, он может пробежать 20 кругов по всему миру, прежде чем вы даже подумаете о том, как вы хотите с этим справиться", — сказал королевский эксперт и автор Омид Скоби.

Сам дворец не комментирует возможные отношения Роуз и Уильяма.

Добавим, на днях на странице семьи Уэльских в соцсетях появился первый "послеоперационный" снимок Кейт Миддлтон. На фотопортрете, посвященном Дню матери, принцесса позирует в окружении четырех своих детей.

А также состояние здоровья Кейт Миддлтон уже достаточно долгое время покрыто тайной и это не на шутку тревожит подданных. Поклонники принца и принцессы уже начали критиковать их за такое молчание.

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