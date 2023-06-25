Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала нежные фото с политиком со свадьбы

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая вместе погуляли на свадьбе друга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana, instagram.com/dmytro_kuleba

Весной украинская пиарщица и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая официально подтвердила романтические отношения с государственным деятелем, дипломатом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Им приписывали роман с декабря 2021 года, однако даже после развода политика влюбленные не афишировали свои отношения. Тем не менее, за более чем полтора года вместе они уже "обросли" общим кругом общения.

На днях Кулеба и Павелецкая гуляли на свадьбе у близкого друга, как выразилась Светлана, "пристроили его в надежные руки". Кадрами с праздника она поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

На свадьбе и сами влюбленные выглядели, как новобрачные: Кулеба в праздничной вышиванке, а Павелецкая - в белоснежном платье с орнаментом в виде колосьев пшеницы. На совместных фото они выглядят крайне счастливыми, дают волю чувствам, но в рамках приличия.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая вместе погуляли на свадьбе друга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

Другие новости: