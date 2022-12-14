Война забрала самых близких: Злата Огневич выпустила мощную песню в поддержку украинок

Украинская певица и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич выпустила новую песню под названием "Як мені бути". И клип на нее уже опубликован на YouTube.
Девушка написала, что посвятила новую песню всем девушкам и женщинам, у которых война забрала самых близких людей – мужей, братьев, сыновей, родителей.
Огневич призналась, что фраза – "Как мне быть" возникла в ее голове однажды. И этот момент ее поразил до глубины души. Девушка взглянула в глаза женщин, когда их мужьям вручали звания Героев Украины – но, увы, посмертно. Как говорит певица, она никогда сможет забыть отчаяния в их взглядах.
Новый трек певицы быстро понравился ее поклонникам. Фанаты утверждают, что композицию невозможно слушать и не плакать при этом.
"Какая одновременна печальная и красивая песня, слава нашим героям, павшим за Украину. Песня берет за душу", "Очень чувственная песня, об Украине - это то, что сейчас переживает украинский народ", "Спасибо за Ваше творчество, замечательная песня, как же душа болит за всех погибших. Слава Украине!", - написали они в комментариях.
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о чрезвычайной ситуации, которая случилась с ней во время воздушной тревоги.
Оказалось, что во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине, когда Россия обстреливала Украину, Огневич застряла в лифте собственного дома.
До того украинская певица Кристина Соловий вместе со зрителями, собравшимися на трибунах стадиона Боруссия Парк в ФРГ, фантастически красиво исполнила гимн Украины - перед товарищеской игрой украинской сборной.
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