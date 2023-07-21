Вот это ракурс: Кардашьян в одном купальнике сделала "колесо" на пляже

Американская знаменитость Ким Кардашьян, которая недавно рассказала, какая она в постели, удивила своих подписчиков новыми фото, снятыми с необычного ракурса.
На своей странице в Instagram, знаменитость выложила фото, как она в одном купальнике делает акробатическое колесо. Зрелище. конечно, интересное, особенно для тех, кто восхищается фигурой и филейными частями Кардашьян.
На фото - Кардашьян и ее акробатические трюки:
Напомним, ранее 38-летняя светская львица Хлои Кардашьян - часть клана Кардашьян-Дженнер, показала огромный рубец на лице.
Ранее также старшая сестра семейства Кардашьян Кортни снова порадовала своих поклонников и подписчиков в социальной сети Instagram. Она поделилась очень откровенными кадрами, выставив свою аппетитную фигуру на всеобщее обозрение.
Вас также может заинтересовать: