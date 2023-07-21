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Вот это ракурс: Кардашьян в одном купальнике сделала "колесо" на пляже

Алена Кюпели
21 июля 2023, 15:04 обновлено 21 июля, 15:20
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Светская львица удивила новым "образом". В нем сложно угадать Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян порадовала новым видом
Ким Кардашьян порадовала новым видом / Коллаж Главред, фото Instagram

Американская знаменитость Ким Кардашьян, которая недавно рассказала, какая она в постели, удивила своих подписчиков новыми фото, снятыми с необычного ракурса.

На своей странице в Instagram, знаменитость выложила фото, как она в одном купальнике делает акробатическое колесо. Зрелище. конечно, интересное, особенно для тех, кто восхищается фигурой и филейными частями Кардашьян.

видео дня

На фото - Кардашьян и ее акробатические трюки:

Напомним, ранее 38-летняя светская львица Хлои Кардашьян - часть клана Кардашьян-Дженнер, показала огромный рубец на лице.

Ранее также старшая сестра семейства Кардашьян Кортни снова порадовала своих поклонников и подписчиков в социальной сети Instagram. Она поделилась очень откровенными кадрами, выставив свою аппетитную фигуру на всеобщее обозрение.

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Ким Кардашьян
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