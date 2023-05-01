Сестра Кардашьян показала жуткий шрам после смертельно опасной болезни

Хлои Кардашьян всегда боялась рака, и теперь ей пришлось столкнуться со своим страхом лицом к лицу.

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Хлои Кардашьян показала шрам на лице после удаления опухоли / instagram.com/khloekardashian

38-летняя светская львица Хлои Кардашьян - часть клана Кардашьян-Дженнер, который стал очень популярным благодаря реалити-шоу про их жизнь. В канун выхода нового сезона был опубликован трейлер, в котором Хлои впервые показала кошмарны рубец на лице.

В октябре 2022 года она прошла обследование из-за уплотнения на левой щеке, которое светская львица сперва приняла за подкожный прыщ. Однако все оказалось куда серьезней - это была злокачественная опухоль.

Кардашьян без промедления легла под нож, чтобы избавиться от новообразования. В новом сезоне шоу зрители увидят постоперационные снимки, которые ранее Хлои показывать смущалась. "Меланома - смертельна. Это было куда серьезней, чем я думала", - поделилась мыслями Хлои Кардашьян.

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Ее семья также отметила - никогда прежде она не была такой подавленной. Хлои имеет предрасположенность к меланоме - одно образование у нее удалили со спины, когда ей был 19 лет.

Кардашьян очень боялась рецидива, поэтому новая опухоль повергла ее в глубокую депрессию. К счастью, операция прошла успешно, и теперь жизни Хлои ничего не угрожает.

Хлои Кардашьян показала шрам на лице после удаления опухоли / Скриншот YouTube

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