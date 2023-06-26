"Восемь стентов": известный актер рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева тщательно следит за собой - пластика, косметические процедуры, правильный макияж и одежда. Но если внешне ей порой удается обмануть время, здоровье все-таки нередко напоминает Примадонне про ее возраст.
Артистка долгое время курила и не очень следила за питанием, к тому же концертные графики также были ненормированными. Со временем у нее развились подагра, сахарный диабет и стенокардия. Проблемы с сердцем Пугачева даже решала хирургическим путем.
Подробности ее операций раскрыл звезда фильма "Усатый нянь" Сергей Проханов. В интервью для росСМИ он рассказал, что лежал в одной больнице с Примадонной, и лечение они проходили по схожим диагнозам у одного врача.
"Мне повезло, что я делал вместе с Пугачевой Аллой Борисовной, мы лежали в соседних палатах. Мы у Бокерии стенты ставили. У нее восемь стентов, у меня два", - отмечает Проханов.
Известно, что в стране-оккупанте у Пугачевой было минимум две подобные операции: первая оказалась неудачной, и ее пришлось исправлять.
Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.
Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.
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