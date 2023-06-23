Пугачева сделала новые губы: фото попало в сеть

Российские пропагандистские телеграмм-каналы захлебнулись от радости: Пугачева, которая не поддержала захватническую войну России против Украины, сделала себе губы.
Соответствующее фото появилось у них на страницах.
По фото действительно видно, что Пугачева несколько изменилась и на самом деле похоже, что она таки сделала себе губы.
Напомним, ранее также пропагандисты поделились фото, на котором якобы у Пугачевой прошла неудачная операция и она скрывает свое лицо за большими солнцезащитными очками.
Ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Этот бизнес был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся обувь, которая выпускалась от имени Пугачевой и которая всё еще была в продаже в течение последнего года ‒ после того, как певица покинула РФ и началась пропагандистская кампания по очернению ее имени.
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