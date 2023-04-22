Волочкова готовиться стать бабушкой

Балерина Анастасия Волочкова познакомилась с другом своей дочери.

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Анастасия Волочкова / скриншот

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая в последнее время славится не балетными па, а пьяными вечеринками и танцами, рассказала о том, как обстоят дела в личной жизни ее 17-летней дочери Ариадны.

По информации пропагандистского издания страны-агрессора России "Экспресс газеты", дочь Волочковой, которая уже давно не живет с ней, недавно привозила знакомится своего нового жениха. "Девушка очень хотела, что бы молодой человек понравился родительнице. Волочкова выбор дочери одобрила, хоть мужчина и старше Ариадны на 5 лет", - сообщает СМИ.

Волочкова также отметила, что дочь ее при этом замуж не собирается. "Замуж она пока не собирается, но у нее есть друг. Я ее выбор одобряю и доверяю ей. Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши", – заявила Волочкова.

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Однако известно также, что бывший муж Волочковой и отец ее дочери категорически против того, чтобы дочь выходила замуж или как минимум жила со своим ухажером.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова поразила своих поклонников изменениями во внешности. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала с очень короткой стрижкой.

Впервые за очень долгое время позитивных комментариев под ее снимком было больше, чем негативных.

Не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

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