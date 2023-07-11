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Вокалист группы Pentatonix сыграл свадьбу со своим возлюбленным

Анна Подгорная
11 июля 2023, 02:40
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После 6 лет отношений Скотт Хойинг наконец получил церемонию своей мечты.
Скотт Хойинг с мужем
Скотт Хойинг и Марк Манио поженились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/scotthoying

Один из лидирующих вокалистов а-капелла группы Pentatonix Скотт Хойинг вступил в брак со своим бойфрендом, моделью Марком Манио. Тайная церемония в кругу близких состоялась в Санта-Барбаре, Калифорния, рассказывает издание People.

Трехкратный обладатель премии Грэмми встречался со своим будущим мужем с 2017 года. В апреле 2022 года Хойинг во время совместного отдыха с Манио на Багамах сделал ему предложение руки и сердца.

Свадьба музыканта и модели состоялась 7 июля. Оформление было в белый тонах, оба жениха на церемонии были одеты в белые костюмы. Вела свадьбу певица Кристина Перри. К слову, Марк взял фамилию Скотта.

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"Я чувствую, что весь наш жизненный опыт и наши выборы, взлеты и падения привели нас друг к другу, и это тот момент, когда люди, которых мы любим больше всего, видят, как мы совершаем действительно важный шаг", - рассказал про свою свадьбу Скотт Хойинг.

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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