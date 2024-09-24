Во время концерта скончался популярный турецкий певец

На момент смерти артисту было 52 года, он умер в машине скорой помощи.

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В Турции скончался звезда 90-х / Коллаж Главред, фото medyascope.tv

В Турции скончался популярный певец 90-х Метин Аролат.

Он потерял сознание во время выступления в одном из отелей Стамбула. Аролата, которого доставили в больницу на машине скорой помощи, спасти, несмотря на все вмешательства, не удалось, пишет Medyascop.tv.

На момент смерти, артисту было всего 52 года.

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Как сообщила близкая подруга артиста, ему стало плохо через 20 минут после начала концерта. "Моя рука онемела", — сказал он. Позже он сказал, что все хорошо и вышел на сцену. А в скором времени упал.

Сообщается также, что там была медсестра, которая оказывала артисту первую помощь. Его уложили на бок и сразу вызвали скорую помощь. Сердце певца остановилось в машине.

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