Владимир Зеленский впервые раскрыл, где скрываются его дети во время войны

С наследниками президент Украины и первая леди поступили, вопреки страху, по справедливости.

https://stars.glavred.info/vladimir-zelenskiy-vpervye-raskryl-gde-skryvayutsya-ego-deti-vo-vremya-voyny-10476577.html Ссылка скопирована

Владимир и Елена Зеленские с детьми остаются в Украине во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский, как и любой украинский родитель, во время полномасштабной войны в стране беспокоится о благополучии своих близких. Тем не менее, о том, что он в ответе за целую нацию, Владимир Александрович также не забывает.

В интервью для немецкого издания Bild президент впервые обнародовал, где сейчас находятся его дети - 18-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл. В отличие от детей политиков в стране-оккупанте, которые живут в свое удовольствие, купаются в роскоши и отдыхают на дорогих мировых курортах, Зеленские были и остаются в Украине.

"Мои дети в Украине, сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", - говорит гарант.

При этом Владимир Александрович не отрицает: и он, и первая леди, Елена Зеленская, и сами наследники президентской четы очень боятся за жизни друг друга. "Мы любим друг друга и очень трудно представить жизнь друг без друга", - добавляет он.

Смотрите репортаж про Елену Зеленскую, которая в роли первой леди Украины стала примером для всего мира:

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

Другие новости: