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Виталий Козловский рассказал про тайную возлюбленную и тщетные попытки зачать ребенка

Анна Подгорная
11 мая 2023, 03:30
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Козловский не признается, кто украл его сердечко, и заставил певца задуматься о потомстве.
Виталий Козловский
Виталий Козловский рассказал, почему скрывает возлюбленную, и почему он до сих пор не стал отцом / instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский по прежнему удерживает позиции одного из самых желанных мужчин украинского шоу-бизнеса. Однако сам артист уже давно не одинок - он живет со своей избранницей и активно работает над появлением потомства.

Об этом Козловский рассказал в интервью Славе Демину. Виталий предпочитает скрывать возлюбленную, так как не хочет делать из этого союза очередной повод для сенсации. Он признается - такой хайп ему уже давно не интересен.

"Зачем об этом рассказывать? Я лучше буду рассказывать о своей музыке. Вот когда мне станет интересно об этом говорить или когда я опустею в плане творчества, но мне нужно будет себя как-то держаться на плаву, как это было раньше, я буду перекрывать какими-то личными историями и хайпами", - говорит певец.

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Меж тем его отношения и вправду серьезные - артист рассказал, что давно готов стать отцом, и сейчас детский вопрос для него как никогда актуален. Пока паре не удается зачать ребенка, но Козловский подчеркивает - с физическим здоровьем у него все в порядке.

"Ходил, конечно, к специалистам. Все анализы сдавал, все отлично, все прекрасно. Но так бывает, что нужно подождать. ... Я уже давно к детям готов. Но не всегда все так просто: засунул-высунул и уже у тебя ребеночек родился. Сейчас я не знаю с чем это связано: с климатом или, возможно, с моими бессонными ночами, может, в спортзале много работаю. Работаем", - поделился личным артист.

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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