Виктор Бронюк из группы ТиК стал жертвой мошенников

Украинский музыкант Виктор Бронюк поделился неприятной историей - его персональный канал в Telegram был взломан. Мошенники решили воспользоваться большим количеством подписчиков артиста ради наживы.
Об этом Бронюк сообщил в своем блоге в Instagram. Аферисты разместили от лица Виктора сообщение с просьбой высылать денежные средства. Сам музыкант призвал этого не делать.
"Друзья, мой Telegram хакнули мошенники. Спасибо, что беспокоитесь! Никому ничего не отсылайте..." - предупредил он.
Позже лидер группы ТиК сообщил, что восстановил контроль над своим каналом и напомнил поклонникам о важности соблюдения правил безопасности онлайн. "Друзья, восстановил контроль над аккаунтом в Telegram. Обязательно настраивайте двухэтапную защиту. От мошенников никто не застрахован. Спасибо всем кто волновался. Все хорошо!!! Никаких средств мне пересылать не нужно!" - написал Виктор Бронюк.
Кто такой Виктор Бронюк?
Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.
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