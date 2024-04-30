Виктор Бронюк из группы ТиК стал жертвой мошенников

Аферисты рассчитывали воспользоваться именем знаменитости с целью обогащения.

https://stars.glavred.info/viktor-bronyuk-iz-gruppy-tik-stal-zhertvoy-moshennikov-10561481.html Ссылка скопирована

Виктор Бронюк новости - Бронюка "взломали" мошенники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Украинский музыкант Виктор Бронюк поделился неприятной историей - его персональный канал в Telegram был взломан. Мошенники решили воспользоваться большим количеством подписчиков артиста ради наживы.

Об этом Бронюк сообщил в своем блоге в Instagram. Аферисты разместили от лица Виктора сообщение с просьбой высылать денежные средства. Сам музыкант призвал этого не делать.

"Друзья, мой Telegram хакнули мошенники. Спасибо, что беспокоитесь! Никому ничего не отсылайте..." - предупредил он.

видео дня

Позже лидер группы ТиК сообщил, что восстановил контроль над своим каналом и напомнил поклонникам о важности соблюдения правил безопасности онлайн. "Друзья, восстановил контроль над аккаунтом в Telegram. Обязательно настраивайте двухэтапную защиту. От мошенников никто не застрахован. Спасибо всем кто волновался. Все хорошо!!! Никаких средств мне пересылать не нужно!" - написал Виктор Бронюк.

Виктор Бронюк новости - Бронюка "взломали" мошенники / instagram.com/viktorbronyuk_official

Кто такой Виктор Бронюк? Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее бывшая жена Потапа, музыкальный продюсер Ирина Горовая, публично потроллила Настю Каменских за ее новый трек "Moloko" с эпатажными видеоклипом.

Также певца Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками" Юлией Сахневич, с которой ему приписывают роман. Артист не единожды отмечал, что нашел женщину, с которой мечтает создать семью.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред