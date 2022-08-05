Отныне в эфире телеканала ТЕТ: тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым возвращается

Дмитрий Комаров возвращается в эфир. Фото пресс-служба 1+1

Любимые проекты телеканала 1 + 1 отныне можно будет увидеть на ТЕТ. Уже вскоре главный путешественник страны Дмитрий Комаров вернется на экраны вместе с популярным тревел-шоу "Мир наизнанку". Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины сезон, который начался 5 февраля, пришлось поставить на паузу. Однако программа возвращается-с 15 августа в будни в 17:00 зрители смогут увидеть выпуски любимого шоу на телеканале ТЕТ.

Напомним, что более 12 лет путешественник открывает украинцам секреты различных государств: изучает их культуру, профессии, рискуя собственной жизнью, откроет интересные места, неизвестные даже заядлым любителям туризма. Бесстрашие украинца не имеет границ – съемочная группа не один раз в рамках экспедиций наведывалась к первобытных племен и изучала их традиции.

За 13 сезонов шоу "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров объездил 17 стран мира. И в каждой стране путешественник оставлял упоминание об Украине. От дарил вышиванки, украинские куклы и сладости, поднимал самый большой флаг Украины в Эквадоре и учил индонезийских папуасов готовить борщ. Кроме того, во всех экспедициях путешественника сопровождал его оберег – украинский флаг, который много лет лежит в кармане рюкзака Комарова. Говорит, что всегда во время путешествий он при любой возможности вывешивает флаг так, чтобы люди могли его видеть.

Полномасштабное российское вторжение на территорию Украины полностью изменило деятельность всем известного путешественника Комарова, который ранее изучал культуры других народов и племен. С первых дней вторжения Дмитрий ездит фиксировать российские преступления в горячие точки Украины, которые пострадали от обстрелов и оккупации. Рискуя жизнью, он показывает всю правду о результатах преступлений россиян. Также Путешественник помогает сборами в поддержку ВСУ. Например, в свой День рождения Комаров выставил на аукцион собственную машину, за которую удалось выручить 1 млн гривен. Кроме этого, телеведущий активно занимается волонтерскими проектами непублично.

Лично Дмитрий Комаров не сомневается в победе Украины и делает от себя все зависящее, чтобы ее быстрее приблизить. Напомним, телеканалы ТЕТ и 1 + 1 объединят программные силы: отныне зрители смогут смотреть крупнейшие шоу страны на одной площадке. Новый сезон на ТЕТ с самыми любимыми продуктами 1+1 стартует уже 8 августа.

Напомним, мисс Украина-2016, журналистка, телеведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, где пс начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также оставила вдохновляющее послание всем украинцам.

На своей странице в Instagram журналистка опубликовала серию снимков, сделанных в самых красивых местах Киева. Таким образом она отдала дань уважения украинской столице.