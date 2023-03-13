Верные "хранители" Украины: кто пришел на Оскар-2023 с желто-голубой символикой

Организаторы "Оскара" в этом году решили не портить свой праздник войной в Украине, однако одна-единственная делегация не дала миру забыть о трагедии.

Оскар-2023 - польская делегация вышла на ковровую дорожку с украинской символикой / unsplash.com

Ночью состоялось кинособытие 2023 года - 95-ая ежегодная церемония награждения от Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Премии за заслуги в области кинематографа в 2022 году вручали в Лос-Анджелесе.

Традиционно это светское мероприятие связано не только с новыми кинооткрытиями, громкими именами, сверкающими платьями и элегантными костюмами. Хватает там места и для скандалов и конфузов.

Например, в этом году организаторы "Оскара" позволили себе забыть про войну в Украине. Сперва они запретили президенту Владимиру Зеленскому выступить с речью на церемонии, позже никто не упомянул кошмар, который происходит в нашей стране со сцены, а затем изменили значение голубых ленточек, которые звезды носят на ковровой дорожке. Ежегодно эти ленточки наделяют особым социальным контекстом, посвящают важному событию в мировом обществе.

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В прошлом году "оскаровские" голубые ленты были предназначены для привлечения внимания к войне в Украине в целом, и к поддержке украинских беженцев в частности. На Оскаре-2023 этот символ посвятили беженцам со всего мира.

О трагедии, которая развернулась сейчас в Украине, не забыла лишь одна делегация - представители Польши на "Оскаре". Они вышли на ковровую дорожку с желто-голубыми ленточками и со значками, которые изображают флаг Украины.

Польский фильм "Иа" вошел в пятерку главных номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", однако уступил статуэтку немецкой картине "На Западном фронте без перемен".

Напомним, ранее стало известно о том, что фильм канадского документалиста Дэниела Роэра "Навальный" получил Оскар 2023 года в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". В Сети это решение назвали политическим и раскритиковали Киноакадемию за ангажированность.

Больше подробностей о 95-ой церемонии вручения наград от Американской киноакадемии, Оскар-2023, читайте тут.

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