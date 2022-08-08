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Вера Кекелия стала мамой во второй раз и показала малыша

8 августа 2022, 21:49

Певица поделилась радостной новостью со своими подписчиками.

Вера Кекелия стала мамой во второй раз и показала малыша
Вера Кекелия.Instagram

Ведущая проекта "ЖВЛ "на 1+1, звезда" Женского Квартала" и певица Вера Кекелия во второй раз станет мамой. О произошедшем певица сообщила о том, что стала мамой во второй раз.

Как написала она на своей странице в Instagram, "еще один красивый и мужественный мужчина присоединился к нашей семье".

"Спасибо Вселенной, что я во второй раз стала счастливой мамой. Спасибо Вселенной, что у меня есть семья, в которой все живы и здоровы. Спасибо Вселенной, что я имею невероятных друзей и подругу, которая постоянно на связи и каким-то образом, находясь в нескольких тысячах километрах от нас, все равно сделала памятные снимки. Люблю и обожаю", - имела ввиду она Марту Адамчук.

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Напомним, ранее будущая мама поделилась, как узнала, что во второй раз беременна:

"Однажды ночью я проснулась от сна, в котором выбираю имя ребенку. Я лежала в постели и продолжала, уже на яву, прокручивать в голове разные варианты. В какой-то миг я сказала себе: "Вера, а чего ты вообще это делаешь?". Это был первый звоночек. Прошло несколько дней и я почувствовала себя иначе. Я уже имею опыт беременности с Иваном, поэтому четко смогла понять, что "это оно". Когда я купила тест и увидела две полоски, сразу рассказала Роме. Он очень обрадовался, но отреагировал сдержанно. Помню, что он говорит: "Боже, я так боюсь преждевременно радоваться. Буду радоваться спокойно". Нам сейчас очень интересно наблюдать, как Иван интересуется, кто там может быть. Вторая беременность - это огромная радость для нашей семьи, ведь дети - это наши учителя и в то же время - невероятное счастье".

Вера Кекелия
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