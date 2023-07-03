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Вера Брежнева стала жертвой мошенников и предупредила остальных про опасность

Анна Подгорная
3 июля 2023, 02:35
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Преступная схема оказалась до банальности простой, однако не на шутку испугала Брежневу.
Вера Брежнева
Вера Брежнева рассказала, как мошенники используют ее имя в аферах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева обратилась к своим друзьям и поклонникам с важным заявлением, которое многих может уберечь от потери финансовых средств.

На своей странице в Instagram она раскрыла схему мошенников, которые используют ее фото и личные данные с целью выманить деньги у тех, кто знаком с артисткой. Они создают поддельные аккаунты от имени Брежневой, и просят у людей деньги.

Певица не стала уточнять, много ли человек пострадало таким образом из-за нечестности аферистов. Однако она позаботилась о том, чтобы донести как можно большему количеству людей информацию о возможном мошенничестве. Она также опубликовала скриншот, как начинает разговор аферист под ее именем.

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"Обращаюсь ко всем, кому могут написать от моего имени. Я не меняла телефон уже несколько лет. Не отправляйте мне деньги, пожалуйста. Не ведитесь на мошенников с моим фото в аккаунте", - пишет Вера Брежнева.

Вера Брежнева стала жертвой мошенников и предупредила остальных про опасность
Вера Брежнева рассказала, как мошенники используют ее имя в аферах / instagram.com/ververa

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.

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