Вера Брежнева стала жертвой мошенников и предупредила остальных про опасность

Украинская певица Вера Брежнева обратилась к своим друзьям и поклонникам с важным заявлением, которое многих может уберечь от потери финансовых средств.
На своей странице в Instagram она раскрыла схему мошенников, которые используют ее фото и личные данные с целью выманить деньги у тех, кто знаком с артисткой. Они создают поддельные аккаунты от имени Брежневой, и просят у людей деньги.
Певица не стала уточнять, много ли человек пострадало таким образом из-за нечестности аферистов. Однако она позаботилась о том, чтобы донести как можно большему количеству людей информацию о возможном мошенничестве. Она также опубликовала скриншот, как начинает разговор аферист под ее именем.
Читайте также:
"Обращаюсь ко всем, кому могут написать от моего имени. Я не меняла телефон уже несколько лет. Не отправляйте мне деньги, пожалуйста. Не ведитесь на мошенников с моим фото в аккаунте", - пишет Вера Брежнева.
Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.
Другие новости про Веру Брежневу: