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Вера Брежнева появилась на российском телевидении

20 марта 2023, 15:27
Детская передача с участием экс-участницы группы ВИА Гра вызвала волну возмущения у зрителей страны-агрессора.
Вера Брежнева
Вера Брежнева засветилась в детской передаче на росТВ / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева долгое время входила в плеяду сверхпопулярных артистов в рф. С началом полномасштабной войны в Украине сцена страны-агрессора заметно опустела, и все что им остается, это злобно наблюдать за успехами тех, кто отказался плясать под кровавую дудку пропаганды.

"Прикормленные" звездочки и желтая пресса без устали рассказывает о том, как им безразличная судьба "невозвращенцев", что даже доходит до смешного: когда на российском ТВ появляется знаменитость с совестью и понятием о человечности, у зрителей начинается практически припадок.

По российским Telegram-каналам быстро разлетелась новость с гневным оттенком, после того как по телевизору показали детскую передачу "Спокойной ночи, малыши", где гостьей оказалась Вера Брежнева.

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"Подскажите, как это понимать. Вера Брежнева на канале Карусель 19 марта 2023 года. Она вернулась или вещает нам из Риги?" - писали возмущенные зрители. Позже выяснилось, что это - старая запись, выполненная еще в 2019 году.

Ранее стало известно, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.

Также на российском телевидении продолжают упражняться в комичном "вырезании" неугодных из эфира. Например эпизод популярного сериала, где ключевой фигурой стала Вера Брежнева, обкорнали так, что сюжет утратил всякий смысл.

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