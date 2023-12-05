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Ведущая "Сніданок Вихідний" Валентина Хамайко озвучила мультфильм "Перелет"

Анна Подгорная
5 декабря 2023, 13:13
Хамайко примерила на себя роль, знакомую из жизни - заботливой мамочки, которая готовит своих "утят" к путешествию.
Валентина Хамайко
Валентина Хамайко рассказала об участии в дубляже мультика "Перелет" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Ведущая утреннего проекта "Сніданок. Вихідний" на телеканале 1+1 Украина Валентина Хамайко приняла участие в дубляже нового анимационного фильма "Перелет" от Illumination – создателей таких хитов, как "Миньоны", "Гадкий Я", "Зверопой" и "Тайная жизнь домашних животных".

Валентина Хамайко подарила свой голос заботливой и внимательной Элли - маме, которая призывает главных героев лететь вместе с их семьей на Ямайку. Телеведущая уверена, что многие семьи узнают себя в новом анимационном приключении, потому что путешествие с детьми — это всегда отдельный вид эмоций, к которым нужно быть готовым.

"Это уже не первый мой опыт дубляжа, однако он всегда волнующий. Помимо того, что нужно уловить характер своего героя, важно не забывать и о технике и дикции. Так что первые минуты всегда сжимает от волнения. Но когда процесс пошел, ловишь каждую деталь, погружаешься в своего персонажа и пытаешься пропустить роль сквозь себя. Работая, вспоминала и собственный семейный опыт путешествий. Вот герои путешествуют с маленькими детьми, сталкиваются с кучей хлопот, но если относиться к этому с юмором, то поездка превращается в настоящий фан. Так же и у нас в семье — мы с мужем обожаем семейные приключения и всегда готовы ко всему, что будет происходить во время путешествия. Моя Элли, как и я, пытается открывать детям мир и во всем их поддерживать, и это самая большая наша общая черта", - рассказывает ведущая.

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Валентина Хамайко
Валентина Хамайко рассказала об участии в дубляже мультика "Перелет" / Пресс-служба

У Валентины Хамайко четверо детей, поэтому во время путешествия надо прислушиваться к желаниям каждого ребенка, что иногда бывает непросто. Конечно, из-за большой войны семейные путешествия на некоторое время пришлось отложить.

"Мои дети обожают путешествовать и сейчас страдают из-за того, что нет возможности куда-то поехать. Они очень общительны, и им действительно интересно открывать новые миры, уезжать в новые места. Мы любим приключения, имеем опыт и перелетов и дальних путешествий на авто. У нас все происходит почти как в этом мультике", - говорит Валентина.

Кстати, после того, как несколько лет назад Валентина Хамайко дублировала одного из персонажей анимации "Тайна Коко", в ее семье появилась собака породы мексиканская хохлатая, именно такая, как и в мультике. Поэтому сейчас Валя с юмором говорит, что даже и не представляет, какое животное появится в их доме после премьеры "Перелет". Возможно, целый выводок утят.

Смотрите в кинотеатрах анимационный фильм "Перелет" с 21 декабря!

"Сніданок. Вихідний" смотрите в субботу и воскресенье с 07:00 до 09:30 в эфире телеканала 1+1 Украина.

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