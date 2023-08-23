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Ведущая Сніданку з 1+1 получила серьезную травму: "Красивая с разбитым лицом"

Анна Подгорная
23 августа 2023, 13:24 обновлено 23 августа, 13:24
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Неля Шовкопляс вышла в эфир Сніданку и показала последствия собственной "огромной небрежности".
Неля Шелкопляс в эфире Завтрака с 1 + 1
Неля Шовкопляс в эфире Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Ведущая утреннего проекта Сніданку з 1+1, выходящего ежедневно с 7:00 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина, Неля Шовкопляс сломала руку во время катания на велосипеде. Неля рассказала об этом случае коллегам - Людмиле Барбир и Егору Гордееву во время прямого включения в Сніданок з 1+1.

Неля Шелкопляс с мужем Владом каталась на велосипедах, и неправильно затормозила - пережала передние тормоза и просто через руль, с горки, на большой скорости, упала руками и лицом на асфальт. Сразу после инцидента ведущая обратилась в больницу, где медики оказали первую помощь и наложили гипс.

"Огромной небрежностью с моей стороны было ездить без шлема. Потому что муж перед этим говорил мне надеть шлем, а мне хотелось красиво кататься на велосипеде. Ну теперь я красивая с разбитым носом, губой, со сломанной рукой, с ребрами, которые болят, но с огромным жизненным опытом, который меня теперь на всю жизнь научит, что хотя бы шлем надо надевать. Возможно руки он бы и не спас от удара, но с лицом, пожалуй, было бы немножечко легче", - делится Шелкопляс.

Несмотря на травму, Неля Шовкопляс планирует присоединиться к спецпроекту телеканала 1+1 Украина ко Дню Независимости - "Независимость. Храбрые сердца", 24 августа, с 6:30 до 11:00. Эфир будут вести ведущие Сніданку з 1+1 и ТСН из нескольких знаковых исторических локаций под открытым небом, которые объединит Днепр - символ мощной силы Украины.

"Я очень позитивно настроена и сама хочу на работу. Счесанную руку мы разбинтуем уже сегодня, а вот с правой рукой врачи точно не сказали сколько я должна быть в гипсе. Во вторник должна сделать контрольный снимок, и от этого дальше будем отталкиваться. Перелом закрытый, со смещением. Но попутно хочу поблагодарить всю бригаду травматологов нашей 8-й клинической больницы, куда я вчера поехала, сразу понимая, что это не ушиб, а все же перелом. Им огромный поклон и благодарность, потому что все сделали быстро", - говорит ведущая.

Корреспондент Сніданку з 1+1 Антон Пшеничный дал советы о торможении на велосипеде и отметил необходимость всегда надевать шлем: "Проблема в том, что когда мы спускаемся вниз, мы тормозим либо только задним тормозом, либо обоими, чтобы не перевернуться. Неля просто не почувствовала этот момент и немножко перетормозила передним тормозом и кувыркнулась. Есть довольно простой способ, как этого избежать - вам во время движения вниз, когда хотите тормозить обоими тормозами, вам надо немножко подняться над седлом и сместить вес назад. Таким образом вы нагрузите заднее колесо, и если вы перетормозите передним, вы не кувыркнетесь. И насчет шлема - Неле очень повезло. Если надеть шлем, то он закрывает преимущественно виски, затылок, но не закрывает лицо. Я не скажу, что можно когда-то не надевать шлем, ведь по правилам дорожного движения это необязательно. Но я говорю, что лучше надеть, даже если просто кататься. Неле повезло, а кому-то может не повезти".

Не пропустите 24 августа с 6:30 до 11:00 спецефир "Независимость. Храбрые сердца " на телеканале 1+1 Украина.

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