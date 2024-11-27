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Василиса Фролова в шикарном платье вышла замуж за отца своего единственного сына

Анна Подгорная
27 ноября 2024, 22:49
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Это был по-настоящему семейный праздник для ведущей, ее избранника и их сына.
Василиса Фролова с сыном
Василиса Фролова вышла замуж за Дмитрия Котеленца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vasyafrolova

Вкратце:

  • Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец поженились
  • Пара вместе воспитывает общего сына

Украинская ведущая Василиса Фролова через три года после рождения сына решила узаконить свои отношения с его отцом: она и продюсер Дмитрий Котеленец связали себя узами брака в Абу-Даби, где живут с начала полномасштабной войны.

Об этом Фролова сообщила в своем блоге в Facebook. Радостное событие в жизни новобрачных произошло еще 20 ноября, но сегодня оно получило огласку в СМИ. После этого ведущая решила опубликовать в Instagram свадебные кадры.

видео дня

Стоит отметить, что от пышной церемонии Фролова и Котеленец отказались. Они скромно расписались в местном ЗАГСе, и их свидетелем был их сын Родион. Он же нес подол маминого свадебного платья - Василиса все же не отказала себе в удовольствии нарядиться в белое.

Она выбрала ретро-платье в стиле начала 20-го века. Дмитрий надел рубашку с гербом Украины и джинсы.

"Пусть хорошие вещи случаются", - подписала свои свадебные снимки Василиса Фролова.

свадьба Василисы Фроловой
Василиса Фролова вышла замуж за Дмитрия Котеленца / facebook.com/vasilisa.frolova
свадьба Василисы Фроловой
Василиса Фролова вышла замуж за Дмитрия Котеленца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vasyafrolova
свадьба Василисы Фроловой
Василиса Фролова вышла замуж за Дмитрия Котеленца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vasyafrolova

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Потап обратился к Позитиву впервые с 2022 года. До полномасштабной войны артисты были коллегами и близкими друзьями, однако со временем их отношения значительно изменились.

Также Инна Мирошниченко рассказала, куда делись родители ее с Тимуром Мирошниченко приемной дочери Ангелины. Юристка и телеведущий подарили девочке семью в июне 2024 года.

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Кто такая Василиса Фролова?

Василиса Фролова (Юлия Фролова) - украинская теле- и радиоведущая и модель. Работала на проектах "Хочу Евро", "Фабрика звезд", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки и Шмотки", "Шоумания" и пр. Сотрудничала с каналами М1, 1+1, ТЕТ, Интер, Новый канал.

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