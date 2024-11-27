Василиса Фролова в шикарном платье вышла замуж за отца своего единственного сына

Вкратце:
- Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец поженились
- Пара вместе воспитывает общего сына
Украинская ведущая Василиса Фролова через три года после рождения сына решила узаконить свои отношения с его отцом: она и продюсер Дмитрий Котеленец связали себя узами брака в Абу-Даби, где живут с начала полномасштабной войны.
Об этом Фролова сообщила в своем блоге в Facebook. Радостное событие в жизни новобрачных произошло еще 20 ноября, но сегодня оно получило огласку в СМИ. После этого ведущая решила опубликовать в Instagram свадебные кадры.
Стоит отметить, что от пышной церемонии Фролова и Котеленец отказались. Они скромно расписались в местном ЗАГСе, и их свидетелем был их сын Родион. Он же нес подол маминого свадебного платья - Василиса все же не отказала себе в удовольствии нарядиться в белое.
Она выбрала ретро-платье в стиле начала 20-го века. Дмитрий надел рубашку с гербом Украины и джинсы.
"Пусть хорошие вещи случаются", - подписала свои свадебные снимки Василиса Фролова.
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Кто такая Василиса Фролова?
Василиса Фролова (Юлия Фролова) - украинская теле- и радиоведущая и модель. Работала на проектах "Хочу Евро", "Фабрика звезд", "10 кроків до кохання", "Я люблю Україну", "Тетки и Шмотки", "Шоумания" и пр. Сотрудничала с каналами М1, 1+1, ТЕТ, Интер, Новый канал.
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