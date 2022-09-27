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Валялся в квартире: стали известны жуткие подробности о смерти Моисеева

27 сентября 2022, 19:32

Что стало причиной смерти Бориса Моисеева и кому достанется его квартира.

Борис Моисеев умер, причина смерти Моисеева
Причина смерти Моисеева / ТАСС, соцсети

Новость о смерти Бориса Моисеева потрясла многих поклонников. Мир шоу-бизнеса знал о тяжелых проблемах со здоровьем певца, но последнее время мало говорили о нем.

Близкий друг и арт-директор Сергей Горох сегодня, 27 сентября сообщил, что 68-летний исполнитель хита "Голубая луна" скончался в своей московской квартире.

Горох шокировал, что обнаружил бездыханное тело артиста в его апартаментах на Краснопролетарской улице.

"Пришел как обычно проведать товарища и коллегу. Зайдя в квартиру увидел Бориса Михайловича, лежащим на полу", - сообщил он.

По его словам, тут же вызвал скорую, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть легенды российского шоу-бизнеса. Причину смерти Моисеева еще предстоит установить.

Что стало причиной смерти Моисеева

Как сообщают росСМИ, по некоторым данным, о смерти звезды умалчивали три часа. Очередной третий по счету инсульт Моисеев пережил незадолго до смерти.

В начале 2010-х у Бориса Михайловича случился инсульт. Восстанавливаться ему помогала Алла Пугачева и после этого Моисеев даже вышел на сцену, выступал.

Еще один инсульт случился у него в 2015 году. Поэтому в 2015-м он окончательно прекратил концертную деятельность и стал заниматься здоровьем. С того времени он практически не появлялся на публике.

Наследство Моисеева

Борис Моисеев жил в Москве на улице Краснопролетарской, в просторной квартире площадью 115 квадратных метров с дизайнерским ремонтом и дорогой мебелью. Управляться с домашними делами помогала приходящая домработница.

У Бориса Моисеева не было никогда жены и нет детей. Его семьей стали семьи ближайших друзей.

Сергей Горох и Борис Моисеев
Сергей Горох и Борис Моисеев / kp.ru

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