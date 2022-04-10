В Сети возмутились отъезду Бабкина за границу в разгар войны в Украине: жена музыканта ответила хейтерам / instagram.com/babkin_official/

Еще в начале войны музыкант Сергей Бабкин с семьей покинул Украину. Сейчас он с тремя детьми и женой Снежаной находятся в Германии.

Как ему приходилось покидать родной Харьков Бабкин рассказал программе Зірковий шлях.

Многие пользователи Сети набросились с критикой на певца, мол он покинул родную страну в то время, как другие мужчины встали на ее защиту.

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Супруга музыканта решила разъяснить хейтерам, почему многодетный отец может свободно покинуть страну во время военного положения. Также она рассказала, чем музыкант занимается в Германии.

Читайте такжеПограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами"Человек ежедневно должен приносить пользу своей стране. Какую пользу приносите вы сейчас, обливая дерьмом человека, который ежедневно помогает волонтерам, детским домам, перинатальным центрам, старикам выжить! Выехал согласно закону — 3 детей. Не пошел воевать, потому что перенес в течение года 3 операции на глаза, спасаясь от слепоты. Задавайте себе вопросы ежедневно! Чем я был полезен сегодня, сейчас? И делайте все от себя зависящее, чтобы в нашей стране скорее наступил мир! Мир, слышите? А не вот это, чем вы здесь занимаетесь!", - написала Снежана.

К ней присоединились и другие украинцы, которые поддержали Сергея.

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Ранее украинская модель и телеведущая Катя Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей маме - так он поздравил ее с 8 марта.

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