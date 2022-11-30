В сети появилось фото взрослой дочери Тома Круза

Том Круз/ zaxid.net

Дочь звездных родителей, голливудских актеров Тома Круза и Кети Холмс Сури, попала в объективы папарацци.

Как сообщил Hollywoodlife.com, знаменитая звездная дочь прогуливалась по Нью-Йорку. Она была одета в расклешенные джинсы, дизайнерскую рубашку с вырезом и оливково-зеленое пуховое пальто.

Фото Сури Круз можно посмотреть тут.

В издании отмечают, что знаменитая девушка-подросток была поразительно похожа на свою звездную маму, когда она снималась в "Бухте Доусона".

Фото из сети

Молодая девушка дополнила образ розовым шарфом в клетку и завершила образ коричневыми кроссовками. Настороженное, но серьезное выражение лица также вызвало у поклонников артистов ассоциации с ее отцом Томом Крузом.

Напомним, ранее стало известно о том, что дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов.

На своей страничке в Instagram она опубликовала новое фото, на котором поразила поклонников преображением.

"Дорогие мои мотыльки, готовлю для вас бомбу. Сегодня я с раннего утра нахожусь на съемках моего дебютного клипа на песню "Чудо", - сообщила дочь Успенской в подписи к снимку.

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