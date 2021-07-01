В семье Меган Маркл случилось горе - умер ее близкий человек

Меган Маркл / Reuters

У Меган Маркл умер родной дядя, который работал дипломатом в США. Актриса даже не успела познакомить его со своим мужем принцем Гарри.

Майкл Маркл умер в 82 года, он болел болезнью Паркинсона.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источники, последние годы он изо всех сил боролся с ухудшением своего состояния.

Источники утверждают, что Майкл был приятным и милым человеком с мягким голосом. Он всегда радовался, когда спрашивали о Меган. Также мужчина обожал рассказывать о своей покойной жене, которую безмерно любил.

Майк очень гордился своей племянницей и мечтал познакомиться с ее мужем принцем Гарри: "Он с радостью рассказывал о Меган, однако добавил, что не всегда одобряет ее поступки".

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После смерти жены он съехал из своего дома в Орегоне, чтобы быть ближе к дочери и жил в трейлере.

Майкл обеспечил Меган стажировку в качестве младшего пресс-атташе в американском посольстве в Аргентине, когда она подумывала о карьере в международных отношениях.

Однако, последние годы как и брат Томас он не всегда был доволен поведением актрисы.Читайте такжеИнсайдеры слили причину отказа Меган Маркл и принца Гарри от титулов для детей

Тем не менее он пробовал помирить отца с дочерью и призывал Меган Маркл приехать к нему, и дать дедушке пообщаться с внуком.

Напомним, что отношения Меган Маркл и Томаса Маркла испоритились после того, как он дал серию скандальных интервью британским СМИ, где раскрыл конфиденциальную информацию про королевскую семью. Также он показывал журналистам переписку с Меган и все время упрекал ее в чем-то.

Отец Меган Маркл объявил, что снимает фильм о Меган Маркл, в котором хочет показать, в кого она превратилась из милой девочки.

Сводная сестра Меган Маркл Саманта, написала книгу, в которой раскрыла все обиды на жену принца Гарри.

С Томасом пытались договориться и сама Меган Маркл, и члены королевской семьи, но все зря. В итоге, Меган Маркл объявила, что не общается с отцом.