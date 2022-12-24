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В России увидели признаки возвращения Пугачевой домой

24 декабря 2022, 15:05
Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

В террористической России предположили, что певица Алла Пугачева, которая открыто осудила нападение России на Украину, будет отмечать новогодние праздники в своем доме под Москвой, в особняке в поселке Грязь.

Как написало издание Стархит, соседи Пугачевой заметили движение в доме: : на территорию стали заезжать автомобили клининговых служб. Возможно, идут приготовления к визиту артистки, которая, по слухам, планирует встретить на родине Новый год.

"Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна. Явно ждут возвращения хозяйки", — сообщают жители деревни Грязь.

На России никак не угомонятся по поводу отъезда Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина, который не стал молчать по поводу российских зверств и был тут же признан иноагентом.

Кроме того, в террористическом государстве также мечтают, чтобы Пугачеву лишили израильского паспорта, час от часу подкидывая вбросы о том, что все было оформлено неправильно.

Между тем, Пугачеву это скорее всего мало обходит и она продолжает жить свою жизнь с чистой совестью.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который одним из первых не поддержал войну в Украине и открыто осудил российское военное вторжение в Украину,

Так, артист, который живет в Тель-Авиве похвастался своей женой Аллой Пугачевой и дочерью Лизой Галкиной. "Мои девочки", - подписал фото он.

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