В России умер актер-звезда "Интернов"

Максим Пинксер умер в возрасте 58 лет

В России умер популярный актер кино Максим Пинксер.

Как сообщает Телеграмм-канал "Звездач", артист умер в Москве в возрасте 58 лет. Об этом сообщила его жена Ирина.

"Максима не стало сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер", — поделилась супруга артиста.

Актер был наиболее известен ролями в сериалах "Интерны", "Колл-центр", фильме "Дурак". Пинскер также озвучивал аудиокники.

Напомним, ранее муж украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки Игорь Исаков признался, как узнал о смертельной болезни жены.

По словам Игоря Исакова, когда артистка уехала в Германию, они еще не знали о том, что у нее рак.

"Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал оформлял документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила по телефону, таким спокойным, абсолютно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, – у меня опухоль", – рассказал Исаков, передает ТСН.