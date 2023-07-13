В России скоропостижно скончалась звезда сериала Каменская

Актриса снималась во многих российских кино и сериалах.

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Актрисе на момент смерти было 44 года / Скриншот видео

Вчера стало известно о том, что из жизни ушла актриса Лариса Маршалова, на счету которой более ста киноработ, в том числе роль в популярном сериале "Каменская".

По информации пропагандистского издания "Стархит", о трагедии сообщили коллеги российской актрисы.

"12 июля 2023 года на 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино, ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм". Она ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца", - сообщило издание.

видео дня

Актриса прославилась ролью в сериале "Каменская " / Стархит

На счету актрисы более ста ролей в кино и сериалах. Самые известные из них — "Каменская", "Идеальный брак", "Город невест", "Колдовское озеро" и многие другие. Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, ранее стало известно про смерть 20-летнего Леандро Де Ниро - внука американского актера, режиссера и продюсера Роберта Де Ниро.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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