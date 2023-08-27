В России скончался известный режиссер и сценарист

В террористической России, на 90-м году жизни умер режиссер и сценарист Глеб Панфилов.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Сообщается, что весной этого года Панфилова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких. Позже он находился на реабилитации.
"Удовлетворительное состояние. Очень надеемся, что все-таки он "вырулит". Какой другой путь? На самом деле произошло несчастье большое, люди после такого вообще не возвращаются к жизни, а он вернулся", — заявлял полгода назад Варшавер.
Панфилов — режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович". Он лауреат премий "Ника" и "Золотой орел". В 1970 году он снял фильм "Начало" и во время съемок этого фильма женился на актрисе Инне Чуриковой. Чурикова умерла 14 января 2023 года.
Напомним, ранее семья Марка Марголиса сообщила, что звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" умер в больнице в возрасте 84 лет. На момент смерти он оставался действующим актером.
Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.
Вас также может заинтересовать:
- Умер культовый режиссер, король ужастиков
- 54-летняя бывшая жена российского режиссера-путиниста родила ребёнка
- "Жизнь русских имеет значение": известный режиссер цинично защитил оккупантов