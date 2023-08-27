В России скончался известный режиссер и сценарист

Режиссер на несколько месяцев пережил свою жену Инну Чурикову.

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Умер Глеб Панфилов / Коллаж Главред, фото Insider, Mk.ru

В террористической России, на 90-м году жизни умер режиссер и сценарист Глеб Панфилов.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Сообщается, что весной этого года Панфилова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких. Позже он находился на реабилитации.

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"Удовлетворительное состояние. Очень надеемся, что все-таки он "вырулит". Какой другой путь? На самом деле произошло несчастье большое, люди после такого вообще не возвращаются к жизни, а он вернулся", — заявлял полгода назад Варшавер.

Панфилов — режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович". Он лауреат премий "Ника" и "Золотой орел". В 1970 году он снял фильм "Начало" и во время съемок этого фильма женился на актрисе Инне Чуриковой. Чурикова умерла 14 января 2023 года.

Напомним, ранее семья Марка Марголиса сообщила, что звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" умер в больнице в возрасте 84 лет. На момент смерти он оставался действующим актером.

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