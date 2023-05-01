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В России призывают молиться за перекроившего себя до неузнаваемости Киркорова

Сергей Кущ
1 мая 2023, 19:29 обновлено 1 мая, 19:29
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Празднование 56-го дня рождения Филиппа Киркорова обернулось скандалом.
В России призывают молиться за Киркорова
В России призывают молиться за Киркорова / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение России в Украину, вляпался в очередной скандал.

Празднованием своего 56-го дня рождения скандальный артист вызвал критику со стороны иеромонаха Феодорит. По его словам, у Киркорова начались серьезные проблемы.

"Если Филипп Киркоров, который называет себя верующим человеком, ходит в церковь, то духовник должен им заняться и серьезно поговорить. Мы должны молиться за Киркорова, как за всех людей. Он может свою вину признать. Музыканту надо каяться в своей безвкусице. Он совершает глупые поступки", - заявил Феодорит.

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Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Смотрите видео, как против российских артистов СНБО ввели санкции:

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