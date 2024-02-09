В России "отменили" еще двух певиц

В России даже певицей быть опасно - не знаешь, что тебя ждет.

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Рита Дакота и Альбина Джанабаева - новые запрещенные певицы РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/ albinadzhanabaeva, ritadakota

В террористической России продолжают массово вводить санкции против артистов, которые стали неугодными кремлевской верхушке.

Началось все с "голой" вечеринки блогерши Ивлеевой, на которую якобы обиделся сам хозяин Кремля Путин. Так, от санкций "пострадали" - путинист Киркоров, предательница Лолита Милявская, бывшая киевлянка Анна Асти и другие артисты, которые трясли телесами в клубе Москвы.

Между тем, оказалось, что в немилость попали еще две артистки: Рита Дакота и Альбина Джанабаева.

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Рита Дакота стала "запрещенной" так как выехала со своим мужем и дочкой в США. А Джанабаевой "досталось" из-за ее мужа Валерия Меладзе, который еще в начале войны правильно ответил на фразу "Слава Украине", да и продолжает молчать о том, что Россия напала на Украину.

Пропагандистские российские СМИ отмечают, что Джанабаева продолжает жить в Москве, однако ее перестали приглашать на всевозможные шоу, проэкты и концерты.

Напомним, ранее Министерство спорта и молодежной политики Бурятии заявило об отмене концерта дочери Аллы Пугачевой, которая не поддержала нападение России на Украину, певицы Кристины Орбакайте из-за обращений общественников.

Ранее также у украинской певицы Веры Брежневой, которая в захватнической войны России против Украины, встала на сторону своей родины, забрали бизнес, который она вела в державе на болотах.

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