В РФ депутаты предложили заменить голливудские фильмы в российском прокате на индийские и китайские

Митхун Чакроборти в фильме "Танцор диско" / скриншот из видео

Парламентарии-страны агрессора предложила заменить в прокате все западные (голливудские в первую очередь) фильмы в российском прокате на китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты. Соответствующее предложение озвучил первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко

"Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут [в России], и очень жаль: по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли. Я считаю, что это возможность для отечественного кинематографа прежде всего. У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть. Ну и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате было мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино. Ну и конечно, кино наших соседей – стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать", – сказала Драпеко.

Несколько недель назад из-за войны, которую развязал путинский режим в Украине, Россию покинули представительства голливудских компаний Sony, Walt Disney Company, Paramount и Warner Bros. Все они отменили премьеры своих фильмов и остановили поставки своей продукции в российские кинотеатры.

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Напомним, ранее США запустили санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ в связи с военной агрессией Москвы против Украины. Под ограничения попали руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.ццццц