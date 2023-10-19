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В Одессе умер легендарный "Мужичок" из "Каламбура"

Дмитрий Видоменко
19 октября 2023, 12:20 обновлено 19 октября, 12:20
В Одессе на 61-м году скончался Сергей Гладков - актер, клоун и звукорежиссер, известный по ролям в телевизионном шоу "Каламбур".
Сергей Гладков
В Одессе умер актер Сергей Гладков / коллаж Главред, фото журнал видеокомиксов "Каламбур"

В Одессе скончался известный комик и мастер клоунады Сергей Гладков, который известен ролями в легендарном журнале видеокомиксов "Каламбур". Об этом написал его коллега и многолетний партнер Вадим Набоков.

Гладкову было 60 лет. В 1985-м собрал клоунскую группу "Пантофон", прообраз будущих проектов "Магазинч Фу" и "Деревня дураков". Был лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989-го профессионально работал в Одесской госфилармонии.

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Но большинству зрителей он запомнился как усатый "Мужичок" из "Деревни дураков", диспетчер и миссис Бурпл в "Крутом пике", очкарик-неудачник в "Баре Каламбур", Дранкель в "Железном капуте".

Также Гладков много лет работал звукорежиссером и создавал звуковые эффекты.

Прощание с артистом пройдет в ближайшую субботу, 21 октября, в Одессе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке Распределяющей Шляпы в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.

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