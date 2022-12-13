Мультфильм Гильермо дель Торо "Пиноккио" занял первое место на сайте Netflix и по состоянию на 12 декабря - самая популярная лента на этой платформе.

В новом хите Netflix нашли отсылку к "чемоданчику с фекалиями" диктатора Путина / скриншот из видео и фото УНИАН

Кукольный мультфильм легендарного мексиканского и голливудского режиссера Гильермо дель Торо "Пиноккио" по состоянию на 12 декабря стал самым популярным полнометражным произведением Netflix. Украинцы заметили забавное совпадение местной сортирной шутки и слухами о том, что русский диктатор Владимир Путин испражняется в чемодан своего охранника.

В одной из сцен деревянная кукла Пиноккио поет и пляшет перед итальянским диктатором Муссолини (поскольку сюжет легендарной сказки Карло Коллоди перенесен из XIX века в 1930-е). Причем очень пошло и грубо высмеивает его.

"Доблестная армия и флот нашей страны сражаются за карлика, что какает в штаны", − именно так звучат куплеты Пиноккио.

Украинцы в Twitter шутят − Гильермо дель Торо случайно (поскольку мультфильм готовился много лет и вряд ли ориентировался на текущий политический момент) передал "привет" диктатору Путину.

Напомним, ранее французское издание Paris Match сообщает - для того, чтобы диагноз президента РФ Владимира Путина оставался тайной, в зарубежных поездках его мочу и фекалии собирают специальные сотрудники Федеральной службы безопасности, которые потом вывозят образцы в Россию.

Якобы спецсотрудники собирают мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают потом в чемодане в Россию.

До того кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявляла, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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