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В Москве обнаружили тело известного режиссера спустя год после ее смерти

Анна Подгорная
7 августа 2023, 20:16 обновлено 7 августа, 20:16
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Светлана Джимбинова давно исчезла из виду, но соседи не могли даже предположить, что случилось несчастье.
Умерла Светлана Джимбинова
Умерла Светлана Джимбинова / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, pexels.com

Российский режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова была обнаружена мертвой в ее квартире, сообщают росСМИ. На момент смерти ей было 83 года.

Как сообщает источник, встревоженные соседи вызвали полицию, так как давно не видели Светлану, а на звонки никто не отвечал. Правоохранители вскрыли дверь в ее квартиру, где обнаружили мумифицированный труп.

Тело Джимбиновой отправили на судмедэкспертизу для установления причин смерти. По предварительным данным она скончалась в январе 2022 года.

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Также выдвигается версия о том, что смерть режиссера наступила еще в 2020 году - тогда она, будучи уже одинокой пенсионеркой, перестала оплачивать коммунальные услуги. Долги ежемесячно вычисляли с ее пенсионного счета.

Светлана Джимбинова была постановщиком спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова. Также она выступала режиссером трех телеспектаклей - "Золушка", "Кот в сапогах" и "Про Ивана-не-Великана".

Ранее близкие подтвердили смерть звезды фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" Марка Марголиса - его жизнь внезапно оборвались в 84 года в одной из нью-йоркских клиник.

Также умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор. Артистке было всего 56. Она ушла из жизни через полтора года после того, как ее 17-летний сын совершил самоубийство.

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