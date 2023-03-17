В коже и украшениях: Пугачеву заметили на концерте в Израиле

Российская певица ведет светский образ жизни в Израиле и посещает публичные мероприятия.

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey/

Главную звезду российской эстрады Аллу Пугачеву не устают снимать журналисты, а кадры не устают публиковать российские телеграмм-каналы. Не стало исключением и посещение примадонной концерта певицы из РФ Манижы, которая также, как и Пугачева, открыто осудила военное вторжение России в Украину с целью захвата ее территорий.

Так, по информации канала Не Малахов, Пугачева выбралась на концерт российской звезды уже во второй раз.

Алла Пугачева в коже / Не Малахов

"Скучающая в Израиле Алла Пугачева давеча выбралась на концерт Манижи, прихватив с собой охранника вместо мужа-иноагента. Вся в коже и украшениях, разве что от каблуков отказалась: 73 года как-никак", - брызжет желчью пропагандистский канал.

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