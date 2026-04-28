"В грубой форме о россиянах": Марченко жестко наехала на Кондратюка

Кристина Трохимчук
28 апреля 2026, 14:12обновлено 28 апреля, 15:11
Оказалось, что ранее ведущая активно отстаивала украинский язык.
Оксана Марченко отчитала Игоря Кондратюка
Оксана Марченко отчитала Игоря Кондратюка / коллаж: Главред, фото: youtube.com, Оксана Марченко; facebook.com, Игорь Кондратюк

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил интересный эпизод работы с предательницей Украины Оксаной Марченко. В интервью Telegraf он признался, что получил выговор от ведущей во время съемок талант-шоу.

Тогда в шоу хотели принимать участие и граждане РФ, в разговоре с которыми Кондратюк часто переходил на русский язык. Марченко это не понравилось, и она даже сделала замечание коллеге.

Оксана Марченко сейчас / скрин из видео

"Она меня отчитывала за то, что я стал разговаривать с россиянами на русском языке. Она в довольно грубой форме о россиянах сказала: "Что ты с ними общаешься на русском языке? Они приехали к нам в Украину, почему ты переходишь на русский язык?", — вспомнил Кондратюк.

Такая претензия ошарашила продюсера, и он попытался оправдаться тем, что россияне не понимают украинский язык. Ответ ведущей был не менее категоричным — она посоветовала гражданам РФ пользоваться услугами переводчика, раз они выбрали участие в украинском телешоу.

"Я говорю: "Да они же ни черта не поймут". Она говорит: "А тебя это волнует? Пусть с переводчиком приезжают". Это было задолго до 2014 года", — заявил Кондратюк.

Игорь Кондратюк про Оксану Марченко / скрин из видео

Кондратюк отметил, что ведущая придерживалась такой позиции задолго до 2014 года. После революции пути продюсера и Марченко разошлись — она покинула Украину вместе со своим мужем, пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Игорь подчеркнул, что не поддерживает связь с предательницей.

"Печальная история падения человека, который был популярен в Украине, можно даже сказать, иконой телеведущих. А сейчас живет в стране убийц и дружит с убийцами. И считает, что так может быть. Моя мать из зоны оккупации уехала, а Оксана Марченко живет в Москве и радуется тому, что на нас летят "шахиды", ракеты, очевидно, молится за российскую армию", — высказался Кондратюк.

Игорь Кондратюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Оксана Марченко

Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.


19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

