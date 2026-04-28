"В грубой форме о россиянах": Марченко жестко наехала на Кондратюка

Оказалось, что ранее ведущая активно отстаивала украинский язык.

Оксана Марченко отчитала Игоря Кондратюка

Оксана Марченко сделала выговор Игорю Кондратюку

Почему ведущая была против русского языка

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил интересный эпизод работы с предательницей Украины Оксаной Марченко. В интервью Telegraf он признался, что получил выговор от ведущей во время съемок талант-шоу.

Тогда в шоу хотели принимать участие и граждане РФ, в разговоре с которыми Кондратюк часто переходил на русский язык. Марченко это не понравилось, и она даже сделала замечание коллеге.

"Она меня отчитывала за то, что я стал разговаривать с россиянами на русском языке. Она в довольно грубой форме о россиянах сказала: "Что ты с ними общаешься на русском языке? Они приехали к нам в Украину, почему ты переходишь на русский язык?", — вспомнил Кондратюк.

Такая претензия ошарашила продюсера, и он попытался оправдаться тем, что россияне не понимают украинский язык. Ответ ведущей был не менее категоричным — она посоветовала гражданам РФ пользоваться услугами переводчика, раз они выбрали участие в украинском телешоу.

"Я говорю: "Да они же ни черта не поймут". Она говорит: "А тебя это волнует? Пусть с переводчиком приезжают". Это было задолго до 2014 года", — заявил Кондратюк.

Кондратюк отметил, что ведущая придерживалась такой позиции задолго до 2014 года. После революции пути продюсера и Марченко разошлись — она покинула Украину вместе со своим мужем, пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Игорь подчеркнул, что не поддерживает связь с предательницей.

"Печальная история падения человека, который был популярен в Украине, можно даже сказать, иконой телеведущих. А сейчас живет в стране убийц и дружит с убийцами. И считает, что так может быть. Моя мать из зоны оккупации уехала, а Оксана Марченко живет в Москве и радуется тому, что на нас летят "шахиды", ракеты, очевидно, молится за российскую армию", — высказался Кондратюк.

О персоне: Оксана Марченко Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

