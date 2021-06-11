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В Disney уточнили, когда выйдет 3 сезон Мандалорца

11 июня 2021, 03:30

Новый сезон сериала Мандалорец выйдет позже ожидаемого, а на 2022 год Disney запланировала другой проект из той же всленной.

Мандалорец 3 сезон
Мандалорец 3 сезон / Entertainment Weekly

Популярный сериал Мандалорец, 2 сезон которого драматически закончился появлением Люка Скайуокера, был продлен на третий сезон еще до начала второго. Однако после этого Disney анонсировал сериал "Книга Бобы Фетта", главный герой которого, судя по анонсу попытался захватить криминальную власть на Татуине.

Как сообщает Collider со ссылкой на источники, новый сезон Мандалорца теперь выйдет не ранее 2023 года.

По информации издания, как раз закончились съемки Бобы Фетта с Темуэрой Моррисоном в главной роли.

При этом, источники в Disney утверждают, что о сериале стоить думать, как о сезоне Мандалорец 2,5 - то есть он органически вольется в историю, которую начали с малышом "Йодой".

При этом, вопреки тому, что Мандалорца продлили на третий сезон, его разработка поставлена на паузу. Не исключено, то это связано со съемками Петро Паскаля в сериале The Last of Us, которые начинаются с июля.

Напомним, еще в апреле 2020 стало известно, что Disney начали готовить 3 сезон сериала Мандалорец.

Как ранее сообщал Главред, съемки The Last of Us начнутся с 5 июля 2021 и пройдут до 8 июня 2022 года. Хотя предпродакшн начался с марта.

Сценарием занимается геймдиректор оригинальной игры Нил Дракманн вместе с Крейгом Мэйзином, знаменитым создателем Чернобыля.

Напомним, сериал The Last of Us - первая адаптация кинокомпании PlayStation Productions, которую открыли в 2019 году.

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