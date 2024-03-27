В числе первых: под каким номером Украина выступит на Евровидении-2024

Конкурент-хорват и alyona alyona & Jerry Heil и тут практически не отстают друг от друга.

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alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024 - порядок выступлений в полуфиналах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/thejerryheil

До начала Евровидения-2024 осталось чуть больше месяца. 37-стран участниц уже представили своих конкурсантов, и организаторы музыкального мероприятия наконец смогли определить порядок их выступлений.

Информация об этом появилась на официальных страницах Евровидения в социальных сетях. Дуэт alyona alyona & Jerry Heil, которые будут представлять Украину на конкурсе, выступят 7 мая в первом полуфинале.

Компанию им составят артисты из Кипра, Сербии, Литвы, Ирландии, Польши, Исландии, Словении, Финляндии, Молдовы, Азербайджана, Австралии, Португалии и Люксембурга. Также в первом полуфинале выступит главный конкурент Украины На Евровидении-2024 - Baby Lasagna из Хорватии.

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Кроме того, по обновленным правилам соревнования, на сцену с остальными участниками в первом и втором полуфиналах выйдут представители "Большой пятерки" и конкурсант из страны-хозяйки этого года. Так п первом полуфинале выступит Великобритания, Германия и Швеция.

В этом году на Евровидении-2024 конкурсанты из Украины, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, выступят под номером 5.

alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024 - порядок выступлений в полуфиналах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая раскрыла свою беременность на Нацотборе-2024, элегантно намекнула на пол третьего ребенка.

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