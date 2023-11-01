"Узнав самое страшное": Виталий Козловский отреагировал на свою смерть в росСМИ

Козловский подколол оккупантов за нелепые попытки запугать украинцев.

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Виталий Козловский прокомментировал российский фейк про свою смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский, который с лета проходит военную службу, стал жертвой бесчеловечного и низкого фейка авторства пропагандистов страны на болотах.

Оккупанты в своих Telegram-каналах распространяют "новость" о том, что Козловский погиб на фронте. Певец решил прокомментировать это событие в своем блоге в Instagram, чтобы успокоить тех, кто переживал про его безопасность.

Виталий записал обращение, в котором заявил, что он жив и здоров, а также призвал всех доверять лишь проверенным источникам информации. Кроме того на примере этого фейка певец объяснил важность моральной и материальной поддержки украинских защитников.

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"Мне люди показали новость, где наши [неадекватные] соседи уже успели меня похоронить. Но я жив, я в порядке, и благодарен всем, кто волновался. Времена такие, что информацию нужно очень тщательно проверять, и даже узнав самое страшное из неофициальных источников о ком-то из ваших близких, не спешите паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк. А если враги уже манипулируют смертями живых, и в ход идут такие дешевые методы, значит дела, наверное, у них очень плохи. Еще больше нужно сосредоточиться на том, чтобы помогать нашим", - говорит Виталий Козловский.

Виталий Козловский прокомментировал российский фейк про свою смерть / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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