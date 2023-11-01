"Узнав самое страшное": Виталий Козловский отреагировал на свою смерть в росСМИ

Украинский певец Виталий Козловский, который с лета проходит военную службу, стал жертвой бесчеловечного и низкого фейка авторства пропагандистов страны на болотах.
Оккупанты в своих Telegram-каналах распространяют "новость" о том, что Козловский погиб на фронте. Певец решил прокомментировать это событие в своем блоге в Instagram, чтобы успокоить тех, кто переживал про его безопасность.
Виталий записал обращение, в котором заявил, что он жив и здоров, а также призвал всех доверять лишь проверенным источникам информации. Кроме того на примере этого фейка певец объяснил важность моральной и материальной поддержки украинских защитников.
"Мне люди показали новость, где наши [неадекватные] соседи уже успели меня похоронить. Но я жив, я в порядке, и благодарен всем, кто волновался. Времена такие, что информацию нужно очень тщательно проверять, и даже узнав самое страшное из неофициальных источников о ком-то из ваших близких, не спешите паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк. А если враги уже манипулируют смертями живых, и в ход идут такие дешевые методы, значит дела, наверное, у них очень плохи. Еще больше нужно сосредоточиться на том, чтобы помогать нашим", - говорит Виталий Козловский.
Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.
Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.
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