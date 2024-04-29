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Уже не потяну: путинист Басков признался в интимных проблемах

Алена Кюпели
29 апреля 2024, 13:40
Певец Николай Басков сам неожиданно признался, что молодые женщины ему уже не по плечу.
Басков высказался о своей мужской силе
Басков высказался о своей мужской силе / Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Путинский подпевала, певец Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину, неожиданно признался в своей мужской несостоятельности.

Как пишет пропагандистское издание 7dn.ru, Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

"Ну, 20-ти летних я уже не потяну. От 28 и старше", - самонадеянно заявляет Басков, которого считают нетрадиционной ориентации.

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Между тем, Баскова уже не в первый раз подозревают в том, что он тайно женился. Более того, на одном из мероприятий у него даже разглядели кольцо.

Кто такой Николай Басков

Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.

Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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Напомним, ранее Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

Что заявили Басков и Лепс

На днях путинисты Николай Басков и Григорий Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

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