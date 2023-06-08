"Утонула мать с грудными детьми": Ефросинина разнесла международные организации

Маша Ефросинина рассказала об ужасах, которые случились из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

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Маша Ефросинина мощно обратилась к правозащитникам / Instagram/mashaefrosinina

Украинская ведущая, волонтер, общественная деятельница Маша Ефросинина, которая с самого начала войны записывает эмоциональные видео-обращения к российским оккупантам, жестко обратилась к международным правозащитным организациям, которые традиционно закрывают глаза на зверства российской армии в Украине.

На своей странице в Instagram, Ефросинина назвала трагедию в Херсоне "почти вторым Чернобылем".

"Третьи сутки почти второго Чернобыля в Украины. На глазах всей планеты пол тысячи квадратных километров нашей прекрасной земли уходит под воду, унося все живое. Вчера моя знакомая показала мне видео кадры своей тети, которая, сидя на крыше своего дома на Херсонщине, засняла момент, как мать с грудными двойняшками захлебнулась и утонула с ними на руках, не удержавшись на своей крыше за трубу", - рассказывает о трагедии ведущая.

видео дня

По ее словам, многие катастрофические кадры бродят в эти дни по интернету. Еще больше кадров, как украинцы бросились на помощь со всех уголков страны: как спасают людей, животных, свозят необходимое. "А что мир?" - задается вопросом она.

"ООН, по-видимому, до сих пор празднует день русского языка, потому что действий никаких. Позорное поведение этой организации перечеркивает все, что сделал для Украины их украинский фонд-представитель во время войны. Красный Крест раздает деньги жителям Шебекино.. потому что они, пожалуй, важнее людей и животных, захлебывающихся под водой в Каховке. Грета Тунберг, по-видимому, где-то летит на своем частном джете на очередную показательную единую акцию против загрязнения планеты пластиком. Илон Маск пишет о "не все так однозначно". ЕС честно признает, что Европа уже не сильно-то и хочет принять новых переселенцев, потому что предыдущие утомили. Все международные организации сели заседать, и на выходе выдали нам только свое "беспокойство трагедией", - говорит ведущая.

На фото - пост Маши Ефросининой о бездействии международных организаций:

Ведущая также пояснила, почему она обращается ко всем организациям. "Потому что все они оказывают мировое влияние! Потому что люди, так получилось, привыкли ориентировались на их "экспертное" мнение. Потому что Московское "не все однозначно" ретвият 500 млн. человек", - пишет она.

Ефросинину также возмущает то, что "почти все сообщения украинцев с правдой о последствиях подрыва Каховской ГЭС беспощадно удаляются организацией Meta". "Мое вчерашнее обращение к вражескому народу успело репостнуть 300 тыс. за три часа, но и он уже снесен. Нам всем, кто писал и пишет правду, за каждое такое удаление светит теневой банк – это когда ты можешь себе публиковать что-то, но это никто не увидит. Мы это переживем - уже даже не в сотый раз", - возмущается она.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась информацией о том, как ее любимый супруг Тимур Хромаев уничтожает российских оккупантов.

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

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