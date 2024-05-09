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Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс "перевернула мир" необычным талантом

Анна Подгорная
9 мая 2024, 20:09
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Пока таблоиды обсуждают каждое появление Брит на публике, поп-дива живет свою лучшую жизнь.
Бритни Спирс
Бритни Спирс новости - Бритни Спирс показала акробатический трюк / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская певица Бритни Спирс снова наделала шума в Сети. На этот раз, для разнообразия, артистка решила похвастаться своим необычным талантом. И это даже не безумные танцы или обнаженные фото.

В ее блоге в Instagram появилось видео, на котором Спирс вверх ногами, стоя на руках, вышагивает по комнате. Акробатический трюк, похоже, покорился Бритни без особых усилий.

Она несколько раз прошлась на руках из одного конца комнаты в другой с абсолютно счастливой улыбкой на лице. Одета звезда была в мини шорты и топ, а волосы завязала в высокий хвост.

видео дня

В подписи к видео Бритни Спирс рассказала, что помещение, где оно было снято - это комната в гостинице в Лас-Вегасе, где она жила на протяжении четырех лет самостоятельно.

Смотрите видео, на котором Бритни Спирс ходит на руках:

Кто такая Бритни Спирс?

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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