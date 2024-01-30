Упала от кашля: запрещенная в Украине Гузеева разбила лицо

Актриса вынуждена прятаться за желтыми очками.

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Гузеева упала лицом на пол / Коллаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, разбила лицо.

Такой историей она поделилась на своей странице в Instagram.

Как рассказала актриса, ее поразил серьезный вирус, который привел к сильному кашлю, и она упала со стула, разбив себе лоб об кафельный пол.

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"Если вы не поверите мне, то тоже станете моим бывшим мужем", — сказала артистка. "Однажды, когда я выходила из метро, стеклянная дверь ударила меня по лбу, и я получила синяки с обеих сторон. Мой муж не поверил и стал "тогдашним" человеком в моей жизни", — поделилась она своим опытом.

Поэтому перед съемками на пропагандистском российском канале, актриса надела очки в черной оправе с желтыми стеклами, чтобы скрыть синяки.

На фото - подбитая Лариса Гузеева:

Лариса Гузеева скрывает свои синяки / Скриншот Instagram/_larisa_guzeeva

Напомним, ранее Ларису Гузееву заметили в МВД израильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".

Ранее также российская актриса театра и кино, телеведущая Виктория Тарасова, которая прославилась благодаря своей роли в сериале "Глухарь" и поддерживает захватническую войну России против Украины, пожаловалась пропагандисту Корчевникову на украинцев.

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