Умерла легендарная французская актриса и звезда "Мужчины и женщины"

Легендарная французская актриса Анук Эме (настоящее имя— Николь Франсуаз Флоренс скончалась в Париже в возрасте 92 лет. Об этом написала ее дочь, актриса Мануэль Папатакис на своей странице в Instagram.
"Нам чрезвычайно грустно сообщать об уходе моей матери Анук Эме— Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в ее доме в Париже", ‒ написала она.
У Анук Эме была невероятно долгая актерская карьера ‒ чуть более 70 лет. И она снялась во множестве фильмов. Среди них такие легендарные ленты, как "Сладкая жизнь " Федерико Феллини и "Мужчина и женщина " Клода Лелуша. За роль в последнем актриса была номинирована на "Оскар". Кроме того, Эме имела в своем активе британскую награду BAFTA, "Золотой глобус", призы Каннского кинофестиваля и некоторые другие.
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