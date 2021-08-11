Умерла дочь Альфреда Хичкока Патрисия Хичкок О'Коннел

Патрисия Хичкок / Getty Images

Дочь великого Альфреда Хичхода Патрисия Хичкок О'Коннел умерла дома в Калифорнии в 93 года 10 августа.

О смерти Патрисии Хичкок О'Коннел сообщила ее младшая дочь Кэти Фиала, пишет The Hollywood Reporter. Причину смерти актрисы женщина не сообщила.

Патрисия родилась в Лондоне в 1928 году и была единственным ребенком Альфреда Хичкока и его жены киномонтажера Альмы Ревиль. Она строила карьеру актрисы не только на родине.

Ее первый выход в роли актрисы был на Бродвее в 1942 году. А потом постепенно стала набирать популярность.

Она сыграла в драме Жана Негулеско Грязь (1950) с Ирен Данн и Алеком Гиннессом в главных ролях, а также сыграла второстепенную роль в Десяти заповедях Сесила Б. Демилля (1956).

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Позже Патриция Хичкок также появлялась в некоторых фильмах режиссера, например, в Незнакомцы в поезде.

В 2004 году в чате "Интервью: устная история телевидения" Хичкок рассказала о работе со своим отцом, отметив : "В этом не было ничего необычного. Как и с [любым другим актером], мы обсуждали сцену и снимали ее. Мы ничего необычного не делали".

В Психо (1960) она появилась в начале фильма в роли простой офисной работницы Кэролайн, которая предлагает поделиться транквилизаторами с Мэрион Крейн.