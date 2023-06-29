Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

Американский актер Николас Костер умер 26 июня в одной из больниц Флориды в 89 лет. Об это сообщает The New York Post.
Смерть легендарного артиста подтвердила его дочь, Дайннин Костер, на странице мемуаров своего отца в Facebook. "Николас Костер скончался сегодня вечером в больнице во Флориде. Пожалуйста, запомните его, как великого художника. Он был великим актером! Я всегда буду вдохновляться им и знаю, как мне повезло, что у меня такой замечательный отец!! Покойся с миром", - написала она.
Николас Костер украинской аудитории известен благодаря мыльным операм вроде сериалов "Санта-Барбара" и "Все мои дети". На протяжении многих лет он блестяще исполнял разноплановые роли.
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Стоит отметить, что Костер снимался в кино до 2022 года - в свои 88 он был в полном сознании, и не потерял и крупицы актерского таланта.
После смерти Николаса Костера вдовой осталась актриса и модель Кендес Хиллигосс, которая известна своим участием в популярных фильмах ужасов. Также о смерти актера скорбят трое детей.
Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.
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