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Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

Анна Подгорная
29 июня 2023, 14:22 обновлено 29 июня, 14:23
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Костеру было 88 лет, когда он последний раз появился на съемочной площадке.
Умер Николас Костер
Умер Николас Костер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Американский актер Николас Костер умер 26 июня в одной из больниц Флориды в 89 лет. Об это сообщает The New York Post.

Смерть легендарного артиста подтвердила его дочь, Дайннин Костер, на странице мемуаров своего отца в Facebook. "Николас Костер скончался сегодня вечером в больнице во Флориде. Пожалуйста, запомните его, как великого художника. Он был великим актером! Я всегда буду вдохновляться им и знаю, как мне повезло, что у меня такой замечательный отец!! Покойся с миром", - написала она.

Николас Костер украинской аудитории известен благодаря мыльным операм вроде сериалов "Санта-Барбара" и "Все мои дети". На протяжении многих лет он блестяще исполнял разноплановые роли.

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Стоит отметить, что Костер снимался в кино до 2022 года - в свои 88 он был в полном сознании, и не потерял и крупицы актерского таланта.

После смерти Николаса Костера вдовой осталась актриса и модель Кендес Хиллигосс, которая известна своим участием в популярных фильмах ужасов. Также о смерти актера скорбят трое детей.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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