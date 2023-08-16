Умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент

За свою короткую жизнь Кент успел построить яркую карьеру актера, режиссера, сценариста и волонтера.

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Умер Даррен Кент / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/darrenpaulkent

Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет. Смерть подтвердило актерское агентство Carey Dodd Associates, с которым сотрудничал артист, в Twitter.

"С глубокой грустью мы должны сообщить вам, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, друг", - пишет агентство.

Кент страдал артритом, остеопорозом и редким кожным заболеванием. Кроме актерской карьеры он также занимался поддержкой людей с ограниченными возможностями, которые хотят связать свою жизнь с искусством, в организации Equal People Performing Arts.

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Даррен Кент за свою жизнь сыграл более сорок ролей в различных фильмах и сериалах: "Игра престолов", "Жители Ист-Энда", "Подземелья и драконы", "Зеркала", "Белоснежка и охотник", "Отверженные", и пр. Кроме того он пробовал свои силы в качестве режиссера и сценариста - в 2021 году он получил награду за свой короткометражный фильм "Ты знаешь меня".

Даррен Кент с коллегами по сериалу Игра престолов / instagram.com/darrenpaulkent

Ранее стало известно про смерть Светланы Джимбиновой - тело известного режиссера обнаружили спустя год после ее смерти в запертой изнутри московской квартире.

Также семья Марка Марголиса сообщила, что звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" умер в больнице в возрасте 84 лет. На момент смерти он оставался действующим актером.

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