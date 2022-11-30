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Умер звезда фильмов Крепкий орешек и Топ Ган

30 ноября 2022, 12:36

66-летний актер также долгое время был партнером Чака Норриса по съемочной площадке.

Чак Норрис, Кларенс Джильярд-младший
Чак Норрис и Кларенс Джильярд-младший во время съемок сериала Уокер, техасский рейнджер / facebook.com/officialchucknorrispage

Американский актер и преподаватель актерского мастерства Кларенс Джильярд-младший скончался 28 ноября 2022 года от продолжительной болезни в возрасте 66 лет. До своего 67-го Дня рождения он не дожил всего месяц.

Об этом сообщает Daily Mail с отсылкой на заявление Невадского университета в Лас-Вегасе, в котором Джильярд преподавал актерское мастерство последние годы своей жизни.

"Профессор Джильярд был маяком света и силы для всех, кто его окружал. Всякий раз, когда мы спрашивали его, как он себя чувствует, он радостно заявлял, что он "Благословен!" Но на самом деле благословлены были мы - те, кому посчастливилось быть его коллегами и учениками на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор Джи!" - говорит режиссер Университета Хизер Эддисон.

Кларенс Джильярд-младший был наиболее популярен в 80-ые годы. Он сыграл роли в таких фильмах, как Крепкий орешек, Лучший Стрелок (Топ Ган) и Оставленные, сериалах Уокер Техасский Рейнджер и Мэтлок, и пр.

И хотя актеру доставались в основном второстепенные персонажа, яркая игра и непередаваемая харизма сделали Джильярда-младшего весьма заметной фигурой в Голливуде. В последние годы он исчез с экранов, посвятив свою жизнь развитию молодых актеров. Время от времени он принимал участие в независимых проектах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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