Умер Виталий Билоножко: где состоится прощание и похороны артиста

С Народным артистом Виталием Билоножко можно будет проститься 12 января.

https://stars.glavred.info/umer-vitalivy-bilonozhko-gde-sostoitsya-proshchanie-i-pohorony-artista-10532018.html Ссылка скопирована

Умер Виталий Билоножко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/vitaliy.bilonozhko

9 января стало известно о смерти известного артиста, основателя Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Билоножко.

Прощание с народным артистом Украины состоится в пятницу, 12 января, в Национальной филармонии в Киеве. Церемония начнется в 11:30, и закончится в 14:00.

Об этом рассказал Дмитрий Гордон во время стрима на YouTube-канале Олеси Бацман.

видео дня

"Виталий Белоножко был отличным певцом. Потрясающей души человеком. Очень патриотическим. Он очень любил Украину. Виталий Белоножко – он и есть Украина. Он умер в больнице. Сегодня Светлана Белоножко нам сказала утром. Очень больно. Прощание с Виталием Белоножком состоится в центре столицы Украины. Думаю, будет огромное количество людей, поклонников, которые захотят провести его в последний путь", – сообщила Бацман.

Умер Виталий Билоножко:

Напомним, 9 января стало известно о том, что скончался Народный артист Украны Виталий Билоножко.

Позже вдова Виталия - Светлана Билоножко сообщила о причине смерти артиста. По информации певицы, у Виталия Билоножко остановилось сердце.

Ранее также на странице Билоножко в Facebook стали появляться глубокие размышления, щедро сдобренные пессимизмом, ностальгией и надеждой на встречу с теми, кого давно нет рядом.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.