Умер Виталий Билоножко: где состоится прощание и похороны артиста

9 января стало известно о смерти известного артиста, основателя Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Билоножко.
Прощание с народным артистом Украины состоится в пятницу, 12 января, в Национальной филармонии в Киеве. Церемония начнется в 11:30, и закончится в 14:00.
Об этом рассказал Дмитрий Гордон во время стрима на YouTube-канале Олеси Бацман.
"Виталий Белоножко был отличным певцом. Потрясающей души человеком. Очень патриотическим. Он очень любил Украину. Виталий Белоножко – он и есть Украина. Он умер в больнице. Сегодня Светлана Белоножко нам сказала утром. Очень больно. Прощание с Виталием Белоножком состоится в центре столицы Украины. Думаю, будет огромное количество людей, поклонников, которые захотят провести его в последний путь", – сообщила Бацман.
Умер Виталий Билоножко:
Напомним, 9 января стало известно о том, что скончался Народный артист Украны Виталий Билоножко.
Позже вдова Виталия - Светлана Билоножко сообщила о причине смерти артиста. По информации певицы, у Виталия Билоножко остановилось сердце.
Ранее также на странице Билоножко в Facebook стали появляться глубокие размышления, щедро сдобренные пессимизмом, ностальгией и надеждой на встречу с теми, кого давно нет рядом.
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